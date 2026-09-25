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    Газопровод длиной 540 метров построят в Малаховке в этом году

    Фото: АО "Мособлгаз" (филиал "Юго-Восток")

    В поселке Малаховка городского округа Люберцы на улице Чернышевского идут строительно-монтажные работы по укладке газовой трубы. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

    Протяженность новой газораспределительной сети составит 540 метров. Важным элементом инфраструктуры станет газорегуляторный пункт для снижения давления газа и поддержания его в нормативных значениях.

    К концу года строительные работы в рамках Президентской программы в Малаховке будут завершены. Новая сеть создаст техническую возможность для газификации более 20 частных домовладений поселка городского типа.

    Президентский проект «Социальная газификация» в городском округе Люберцы реализуется с 2021 года. Благодаря программе сегодня газ подключен почти в 650 домах муниципалитета. В частности, в поселке Малаховка газифицировано 173 домовладения.

    Подавать заявки на бесплатное подведение газа к границам участка удобнее всего с помощью личного кабинета «Мособлгаза». В этом случае заявитель может отслеживать все этапы исполнения работ по газификации онлайн, в режиме реального времени.

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