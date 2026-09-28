Тренировка по волейболу под руководством призера Олимпийских игр прошла в Одинцове

25 сентября в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе прошла тренировка по волейболу в рамках проекта «Тренер». Регулярные занятия помогают подросткам развивать спортивные навыки и учиться работать в команде.

«Тренер» — федеральный проект Молодежки Народного фронта, созданный для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Его задача — помочь ребятам через спорт и личный пример известных атлетов сформировать полезные привычки, раскрыть способности и найти мотивацию для развития.

Проект стартовал в Одинцове в апреле 2026 года. Тренировки проходят на базе волейбольного центра, к занятиям присоединяются профессиональные спортсмены. Очередную игру провела серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Александра Коруковец. Ребята освоили базовые приемы и поработали над физической формой.



«Радует, что проект продолжает развиваться. Видно, что детям действительно нравится тренироваться, а совместные занятия помогают им становиться увереннее и сильнее как в спорте, так и в командной работе», — рассказала координатор команды Молодежки Народного фронта Московской области Гулнур Гусейнова.

Важная часть программы — не только спортивная подготовка, но и постоянное взаимодействие с наставником. Профессиональные спортсмены делятся опытом, поддерживают и помогают увидеть возможности для развития через регулярные занятия.