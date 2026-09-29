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    В Можайском округе спасатели помогли погрузить ребенка в вертолет

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Можайском округе работники 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасную посадку вертолета территориального центра медицины катастроф Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

    Специализированная площадка расположена рядом с деревней Красный Балтиец. По словам начальника пожарно-спасательной части Олега Рябцева, в половине пятого вечера от медиков Можайской центральной районной больницы поступил запрос о содействии в транспортировке юного пациента.

    «Семилетнего мальчика с острыми осложнениями на фоне сахарного диабета нужно было перенести из кареты скорой в прибывающее воздушное судно. Несмотря на проведенные терапевтические процедуры, состояние ребенка не улучшалось, поэтому руководством больницы было принято решение задействовать санитарную авиацию. Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы обеспечили безопасную посадку воздушного судна. Затем специалисты помогли аккуратно транспортировать юного пациента из автомобиля скорой медицинской помощи в вертолет, который доставил мальчика в детское специализированное учреждение для оказания квалифицированного лечения узкопрофильными специалистами», — сообщил Олег Рябцев.

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