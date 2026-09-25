Подмосковную «Единую Россию» в федеральном парламенте представят 18 депутатов

Партия победила во всех 12 одномандатных округах региона и получила более 56% по единому списку.

Итоги выборов в Государственную думу представили на заседании Бюро Высшего совета и Генерального совета партии. В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутатов продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов и другие. В этом избирательном цикле в нижнюю палату парламента «Единая Россия» получила 349 мандатов — на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Таким образом, партия обеспечила своей фракции конституционное большинство в Госдуме, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Фото: ЦИК партии "Единая Россия"

Он отметил, что выборы в главный законодательный орган страны впервые проходили в условиях боевых действий, специальной военной операции. Но, несмотря на провокации, граждане России сплотились вокруг главы государства и партии.

«Итоговые цифры показывают, что „Единая Россия“ смогла достичь тех целей, которые ставила перед собой в этом электоральном цикле. Но самое главное — это доверие самих избирателей. Об этом говорил Владимир Владимирович (Путин, президент России. — Прим. ред.), когда выступал на съезде, доверие — исключительно важная ценность. Партия остается партией президента страны, ведущей политической силой нашего общества, и такой статус — огромная честь», — акцентировал Дмитрий Медведев. По его словам, уже в ближайшее время депутатам придется принимать важные решения, включая разработку нормативной базы для новой Народной программы. Кроме того, новому созыву Госдумы придется принимать самый сложный документ на следующие годы — бюджет, напомнил председатель партии. «Он всегда вызывает большое количество споров, но задача депутатского корпуса „Единой России“ — сохранить социальную ориентированность бюджета России даже в условиях драматических испытаний, выпавших на долю нашей страны», — подчеркнул Дмитрий Медведев. На должность председателя Госдумы по согласованию с президентом Владимиром Путиным Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Вячеслава Володина.

Фото: ЦИК партии "Единая Россия"

Избранный от подмосковной «Единой России» Сергей Пахомов выдвинут на пост председателя Комитета по строительству и ЖКХ. Еще один представитель региона — Денис Кравченко — может стать заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в федеральном парламенте.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что все кадровые решения партии по руководству фракции подчинены логике реализации Народной программы — основополагающему документу «Единой России» на пять лет. «Уверен, усилия всей фракции и руководства Государственной думы, руководителей комитетов и комиссий будут направлены на исполнение нашего программного документа. Мы взяли очень серьезное обязательство перед страной. Люди, граждане нашей страны, нас поддержали. Теперь задача — все эти обязательства исполнить. Еще раз поздравляю всех с высокой поддержкой нашей партии во время выборов. Она обязывает нас сделать все, чтобы ее оправдать», — заключил он. Комментируя итоги выборов, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье традиционно остается одним из опорных регионов «Единой России».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«И для нас это прежде всего большая ответственность — перед каждым, кто поддержал партию и передал свои наказы. Теперь задача — реализовать предложения наших жителей и оправдать доверие конкретной работой. Всего в новую Народную программу вошло более 920 тысяч наказов. Результат голосования — это не только цифры и мандаты. Это обязательство слышать людей и доводить до результата то, о чем говорили на встречах во дворах, на предприятиях, в школах и больницах», — подчеркнул глава региона.

В период с 18–20 сентября в Московской области, как и по всей стране, проходили выборы депутатов Государственной думы, Мособлдумы, а также в местные советы ряда муниципальных округов. В них приняли участие свыше трех миллионов жителей Московской области.