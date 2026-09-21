Подмосковье получило награду Минфина за высокое качество управления финансами

Подмосковье получилл высокую оценку Министерства финансов России за качество управления региональными финансами. Об этом сообщил министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

Награду вручили в рамках Московского финансового форума.

Минфин ежегодно проверяет работу регионов с бюджетом — от его планирования и исполнения до управления госдолгом и соблюдения бюджетного законодательства. В оценку также входят межбюджетные отношения с муниципалитетами, организация бюджетного процесса на местах и управление государственной собственностью.

Полученная награда свидетельствует о соответствии финансовой системы Московской области установленным ведомством требованиям по основным направлениям бюджетного управления.