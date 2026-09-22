Около 90 км дорог обновили в 12 округах Подмосковья

В 12 округах Подмосковья специалисты Мосавтодора обновили еще около 90 километров региональных дорог в рамках ремонтного сезона 2026 года. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: дорожники также наносят разметку и укрепляют обочины.

На участке Серебряно-Прудского шоссе до границы с Серебряными Прудами в Зарайске уложили около 22 километров покрытия. Дорога обеспечивает доступ к инфраструктуре близлежащих населенных пунктов и окружному центру, в том числе к школам, детским садам, учреждениям культуры, медицинским объектам и автовокзалу.

«Благодаря ремонту жители и гости региона могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил глава Минтранса Марат Сибатулин.

Всего в ходе ремонтного сезона планируется обновить более 150 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 560 километров.