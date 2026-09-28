Более 500 артистов приняли участие в фестивале народного творчества в Пушкино

В Дворце культуры «Юбилейный» в Ивантеевке состоялся X областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». В юбилейном мероприятии приняли участие более 500 вокалистов и танцоров из разных городов Подмосковья.

26 сентября во Дворце культуры «Юбилейный» в Ивантеевке прошел X областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-ФЭСТ». Ежегодно мероприятие объединяет лучших исполнителей народной песни и хореографии со всего Подмосковья.

В этом году фестиваль установил рекорд по количеству заявок. Более 500 участников в течение дня боролись за победу в номинациях «Народное пение» и «Народная хореография». На сцене выступили хоровые коллективы, дуэты, трио и танцевальные ансамбли.

Представители городского округа Пушкинский традиционно вошли в число призеров конкурса. Ансамбль народной песни «Родничок» стал лауреатом III степени, а его солистка Алиса Захарова получила звание лауреата I степени.

Председателем жюри юбилейного фестиваля стала заслуженная артистка России Марина Девятова. После церемонии награждения победителей она выступила с концертом для участников и гостей «Ашукино-ФЭСТ».