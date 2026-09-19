Ростовой медведь посетил избирательный участок в Можайском округе

Избирательный участок № 1600 во Дворце спорта «Багратион» в Можайском округе посетил необычный гость — ростовой медведь Мишка. Он проверил ход голосования и пообщался с избирателями.

Мишка внимательно следил за порядком, дарил позитивные эмоции всем, кто пришел исполнить гражданский долг, и обнимал желающих. Его визит стал приятным сюрпризом для жителей, которые пришли на участок с самого утра.

Участок № 1600 в «Багратионе» — один из самых крупных в округе. Здесь зарегистрировано более 1700 избирателей. Судя по оживлению с самого утра, жители Можайского округа решили не откладывать важное дело. Многие приходили семьями, с детьми, для которых появление сказочного героя стало настоящим праздником.

Голосование в Можайском округе проходит в штатном режиме. Участки работают с 8:00 до 20:00, и у всех желающих еще есть время сделать свой выбор.