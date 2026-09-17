Глава Дмитровского округа передал автомобиль поисково‑спасательному отряду

14 сентября глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов вручил поисково-спасательному отряду МКУ «Единая дежурно-диспетчерская и аварийно-спасательная служба» новое специальное транспортное средство. Автомобиль заменил старую «Газель», находившуюся на дежурстве спасателей с 2013 года.

«Наша спасательная служба существует уже многие годы, но в последние годы, к сожалению, ей не уделялось должного внимания. Дмитровский округ — территория большая, у нас много спортивных, горнолыжных комплексов и иных объектов. Помощь спасателей требуется ежедневно в самых разных ситуациях. Мы приобрели этот автомобиль для усиления спасательной службы», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Директор «ЕДДС» Никита Руденко и начальник поисково-спасательного отряда Александр Шевчук рассказали главе муниципалитета о возможностях новой машины и оснащении, с которым работают спасатели. Новое специализированное транспортное средство собрано на базе «Газели» и оборудовано необходимыми приспособлениями и отсеками, в которых после постановки на государственный учет будет размещено аварийно-спасательное оборудование.

Михаил Шувалов не только посидел за рулем нового автомобиля, но и совершил на нем пробную поездку. «Хорошая машина, мягко идет, удобная», — отметил он. В общении со спасателями глава округа поинтересовался, требуется ли отряду дополнительное оборудование. Спасатели ответили, что лишними не будут генераторы, мотопомпы, комбинированные кусачки, расширители и пневмодомкраты.

Глава округа дал поручение своему первому заместителю Евгению Тертышникову подготовить и предоставить список оборудования, необходимого для укрепления материально-технической базы муниципального отряда спасателей. «Отряд спасателей должен быть крепким — с хорошими кадрами и базой спецсредств. В планах — дальнейшее развитие и поддержка этой важной службы», — подчеркнул Михаил Шувалов.

Новую машину спасателей освятил протоиерей Димитрий Скидаленко, заместитель благочинного Дмитровского церковного округа.