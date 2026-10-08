Сквер на улице Победы в Электростали открыли после благоустройства

На улице Победы завершили благоустройство небольшой общественной территории, выбранной жителями во время онлайн-голосования. Новый объект уже оценил глава округа Филипп Ефанов, сообщили в РИАМО.

В сквере обустроили 630 квадратных метров пешеходных дорожек, разбили газон почти на четырех тысячах квадратных метров и высадили сирень, барбарис и кизильник. Для отдыха и занятий спортом установили качели и два стола для настольного тенниса.

Кроме того, на территории появились освещение, пешеходные маршруты и парковка на восемь автомобилей.