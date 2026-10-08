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    Сквер на улице Победы в Электростали открыли после благоустройства

    Фото: Ольга Аввакумова

    На улице Победы завершили благоустройство небольшой общественной территории, выбранной жителями во время онлайн-голосования. Новый объект уже оценил глава округа Филипп Ефанов, сообщили в РИАМО.

    В сквере обустроили 630 квадратных метров пешеходных дорожек, разбили газон почти на четырех тысячах квадратных метров и высадили сирень, барбарис и кизильник. Для отдыха и занятий спортом установили качели и два стола для настольного тенниса.

    Кроме того, на территории появились освещение, пешеходные маршруты и парковка на восемь автомобилей.

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