Еще 6 детских садов начали строить в Подмосковье в апреле

Изображение и видео сгенерировано в помощью нейросети

Фото: Изображение и видео сгенерировано в помощью нейросети

В Московской области во втором квартале года началось строительство сразу шести дошкольных учреждений. Уведомления о начале работ на этих объектах поступили в Главгосстройнадзор региона.

Новые детские сады появятся в нескольких муниципалитетах. В Подольске на Индустриальной улице возводят учреждение на 200 мест. Столько же воспитанников сможет принять будущий детсад на улице Комиссара Агапова в Лобне.

Самым вместительным из заявленных объектов станет дошкольное учреждение в деревне Голубое Солнечногорского округа — оно рассчитано на 300 детей. В Серпухове, напротив, построят небольшой детский сад на 60 мест в микрорайоне Ивановские дворики.

Еще два объекта начали возводить в Одинцове и Красногорске.

За реализацией каждого проекта закреплен инспектор Главгосстройнадзора. Специалисты будут контролировать соблюдение требований и проводить предусмотренные законодательством надзорные мероприятия на всех этапах строительства.