Волонтеры из Одинцовского округа примут участие в областном конкурсе

Региональный конкурс «Волонтеры Подмосковья» направлен на развитие добровольческого движения на территории Московской области и поиск лидеров. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный.

Попробовать свои силы могут все желающие, занимающиеся добровольчеством на территории муниципалитета.

Для участия в конкурсе требуется выступить перед членами комиссии с представлением собственных достижений. Также номинантам нужно будет рассказать о своем видении дальнейшей деятельности в качестве лидера движения «Волонтеры Подмосковья».

В итоге 100 победителей пройдут обучение в 2027 году: научатся публично выступать, работать с социальными сетями, проводить тренинги и проектировать инициативы. Затем активисты отправятся в школы и молодежные центры, где будут рассказывать подросткам о добровольчестве.