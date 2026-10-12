Глава Лобни поздравила многодетные семьи с праздником

12 октября Анна Кротова провела встречу ко Дню многодетной семьи в Московской области. Мамам она вручила цветы, а детям — сертификаты на мастер-класс по изготовлению бургеров в «Кики-Кафе».

Мастер-класс пройдет в субботу, 17 октября, в кафе, расположенном в парке Киово.

На встрече все пили чай и лобненский сок «Вкус Лобни», угощались десертами и экзотическими фруктами, общались и отдыхали в теплой компании.

«Дети вели себя очень непосредственно — с удовольствием знакомились друг с другом и со взрослыми участниками встречи. А один малыш даже уснул прямо на руках у нашей сотрудницы. Кажется, атмосфера была самой что ни на есть домашней», — поделилась Анна Кротова.

В округе проживают более 1200 многодетных семей, в которых воспитываются свыше четырех тысяч детей, и с каждым годом это число растет.

Для них действуют меры поддержки: от города — выплата ко Дню семьи, любви и верности в размере 3000 рублей на каждого ребенка (помощь получили около 1000 детей); от Московской области — выплаты на школьную форму, дополнительная поддержка для семей с невысоким доходом, 400 тысяч рублей вместо земельного участка и 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Глава округа поблагодарила многодетные семьи за теплую встречу и доверие.