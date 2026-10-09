Жительницу Наро-Фоминского округа поздравили со 100-летним юбилеем

8 октября вековой юбилей отметила жительница деревни Алабино Людмила Ивановна Букатина. С юбилеем ее поздравили представители территориального управления Селятино, вручив поздравление от Президента России.

Людмила Ивановна — труженица тыла. Она родилась в семье медиков и всю жизнь посвятила медицине.

Война застала ее восьмиклассницей: после уроков девушка помогала маме в военном госпитале перевязывать раненых. Самое пронзительное воспоминание юности — железнодорожная станция в Моршанске. Людмила Ивановна до сих пор со слезами вспоминает эшелоны с новобранцами: «Молодые, красивые, рослые ребята. Они шли строем мимо нас, а мы стояли и плакали… Понимали: эти люди уходят туда, где идут тяжелые бои». Еще долго после войны звук груженого поезда был для нее самым страшным.

Победу она встретила первокурсницей. Вернувшись в родной Моршанск, заведовала детским отделением поликлиники, затем несколько лет работала в Группе советских войск в Германии.

В Алабино попала случайно — приехала помогать с внуками после замужества дочери. Да так и осталась, согревая дом своим теплом.

Людмилу Ивановну с юбилеем! Крепчайшего здоровья, бодрости духа и душевного тепла в окружении родных.