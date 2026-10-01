Более автобусных 40 остановок построили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года специалисты Мосавтодора построили более 40 новых остановочных пунктов на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Для комфортного ожидания пассажиров смонтировали 59 автобусных павильонов на 41 остановке общественного транспорта. Часть из них оборудовали заездными карманами, которые позволяют автобусам не создавать препятствия для остальных участников дорожного движения. Работы провели в 20 городских и муниципальных округах Подмосковья.

«Для комфортного ожидания пассажиров специалисты смонтировали 59 автобусных павильонов на 41 остановке общественного транспорта, часть из них оборудовали заездными карманами, которые позволяют автобусам не создавать препятствия для остальных участников дорожного движения. Работы по обустройству павильонов типа „Межгород“ и „Городской стандарт“ провели в 20 городских и муниципальных округах Подмосковья», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в городском округе Луховицы, где обустроили семь новых павильонов: возле СНТ «Светлячок», на остановке «Малыхино», на Вокзальной улице в поселке Фруктовая, на Центральной улице в селе Нижне-Маслово, а также на проезде Строителей.

По пять новых павильонов появилось в малых населенных пунктах городских округов Егорьевск и Павлово-Посадский. В Павлово-Посадском округе работы провели в деревнях Щекутово, Логиново и Курово. В Егорьевске — в деревнях Корниловская и Яковлево, а также вблизи деревни Ивановская.

В ведомстве напомнили, что до конца года специалисты Мосавтодора планируют установить больше 90 новых павильонов. На 15 остановках работы уже ведутся.