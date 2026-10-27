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    Юрист Григорьев перечислил ошибки при открытии бизнеса в ОАЭ

    Лицензия в ОАЭ не гарантирует прием первого платежа. Основатель юридической фирмы Asseal Кирилл Григорьев рассказал о банковских и налоговых препятствиях для предпринимателей, сообщает DailyMoscow.ru.

    Банки проверяют владельцев, адрес и происхождение средств. Emirates NBD запрашивает выписки за шесть месяцев, у новой компании — выписки учредителя. Документы подсанкционного банка могут не подойти. Легализация, перевод и пересылка бумаг российского юрлица занимают недели.

    Корпоративный налог составляет 9% с части налогооблагаемой прибыли свыше 375 тыс. дирхамов, стандартный НДС — 5%. Регистрация по корпоративному налогу обязательна и при нулевой прибыли. Штраф за опоздание — 10 тыс. дирхамов; налоговая служба отменяет его при подаче первой декларации в течение семи месяцев после первого налогового периода.

    Лицензия на IT-услуги не разрешает запуск платежного сервиса, торговая — кредитование. Название компании не заменяет товарный знак, а российское свидетельство не защищает бренд в Эмиратах.

    До аванса нужно проверить лицензию партнера и полномочия подписанта. Перевод на личный счет менеджера стоит отложить до выяснения причин.

    Российский опыт не гарантирует спроса: русскоязычная реклама охватывает лишь часть аудитории. Ассортимент и цены стоит проверить до крупных вложений.

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