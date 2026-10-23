Компания «Мособлэнерго» направила специалистов на тарифную конференцию в Сочи

Три представителя «Мособлэнерго» приняли участие во Всероссийской тарифной конференции, которая прошла с 20 по 22 октября 2026 года в Сочи. Мероприятие организовало ФБУ «ИТЦ ФАС России» при поддержке Федеральной антимонопольной службы, сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Делегацию составили заместитель генерального директора по экономике и финансам А. В. Засухин, заместитель генерального директора по корпоративной политике и правовому обеспечению И. С. Нефедова и советник первого заместителя генерального директора С. Ю. Кулакова. Для них наиболее актуальными стали сессии, связанные с работой электросетевого комплекса.

На конференции обсуждали подготовку к тарифной кампании 2027 года в сфере электроэнергетики и совершенствование тарифного регулирования электросетевого комплекса. Отдельно рассматривались раздельный учет расходов при формировании необходимой валовой выручки (НВВ) в электроэнергетике и ЖКХ, дифференцированные тарифы для населения и другие меры против перекрестного субсидирования. Кроме того, речь шла об итогах контрольно-надзорной деятельности и практике рассмотрения досудебных споров и разногласий.

В программу вошли секции по цифровой трансформации отрасли и развитию ФГИС «ТАРИФ». Участие позволило специалистам «Мособлэнерго» ознакомиться с актуальными направлениями государственной тарифной политики, получить информацию о готовящихся изменениях нормативной базы и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Всероссийская тарифная конференция проводится ежегодно с 2015 года — после передачи ФАС России полномочий по регулированию тарифов.