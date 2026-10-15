Путин поручил ЦБ продумать создание экосистемы длинных денег для инвестиций

В России необходимо создать экосистему длинных денег для инвестиций, заявил президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу», — отметил Путин. Глава государства также попросил правительство и Банк России поддержать эти идеи.

Российский лидер принял участие в мероприятии по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. Также он заявил, что в стране необходимо запустить новый инвестиционный цикл.