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    Путин поручил ЦБ продумать создание экосистемы длинных денег для инвестиций

    Фото: РИА «Новости»

    В России необходимо создать экосистему длинных денег для инвестиций, заявил президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу», — отметил Путин. Глава государства также попросил правительство и Банк России поддержать эти идеи.

    Российский лидер принял участие в мероприятии по видеосвязи из ситуационного центра Кремля. Также он заявил, что в стране необходимо запустить новый инвестиционный цикл.

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