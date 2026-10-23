Симулятор пилотирования дронов представили на форуме в Красногорске

В подмосковном Красногорске завершился форум «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», в рамках которого прошла выставка производителей робототехники. Об этом сообщила компания «Нинсар», представившая на выставке образовательный симулятор пилотирования дронов собственной разработки «Квадросим».

«Симулятор „Квадросим“ создан для подготовки кадров для отрасли БАС. На данный момент такой симулятор используется уже в более чем 800 образовательных учреждениях. Сегодня в нашей линейке три версии симулятора — образовательная, спортивная и профессиональная», — рассказал генеральный директор «Нинсар» Егор Сечинский.

По его словам, компания — ИТ-компания полного цикла, в ее портфеле более 50 реализованных проектов по всей стране, от образовательных игр до профессиональных симуляторов.

Симулятор позволяет будущим операторам БПЛА совершенствовать навыки в безопасных условиях.

Форум прошел в рамках Съезда лидеров «Опоры России» и Ассоциации «НП „Опора“».

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что компания молодая, но уже имеет более 50 реализованных проектов по всей стране.