На Западе обратили внимание на схлопывание ИИ-пузыря в Китае

За четыре месяца ключевой фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи индекс STAR50 опустился на 40%. Опасения аналитиков касательно пузыря из фирм, связанных с искусственным интеллектом, начали сбываться в Китае, сообщило агентство Reuters .

Крупнейшие 50 компаний технологического сектора потеряли 480 миллиардов долларов капитализации. Основной фондовый индекс КНР CSI300 тоже снизился от июньских максимумов примерно на 20%.

По мнению управляющего пекинским фондом Дун Баочжэня, фондовый рынок слишком погряз в спекуляциях на росте и теперь становится видно, как схлопывается этот пузырь. Рост капитализации компаний не подкрепляется реальными денежными потоками, поэтому акции рушатся.

Ранее экс-сотрудник британской службы внешней разведки MI6 Аластер Крук допустил, что продолжение конфликта США и Ирана закончится шоком на фондовых рынках. Ситуация влияет на инфляцию и рынки облигаций, объяснил он.