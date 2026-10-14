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    ВЭФ-2027 проведут во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября

    Фото: РИА «Новости»

    Восточный экономический форум в следующем году состоится с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

    Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков отметил, что проходящее во Владивостоке мероприятие стало ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений для социально-экономического развития региона.

    «Уверен, что ВЭФ-2027 позволит определить новые направления партнерства, представить перспективные проекты, придать дополнительный импульс развитию Дальнего Востока и повышению качества жизни людей», — добавил он.

    Особое место в программе форума отведут обсуждению реализации Стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

    Ранее на Дальнем Востоке создали национальный парк «Вулканы Камчатки». Благодаря изменению правового статуса территории регион усилит охрану природы.

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