ВЭФ-2027 проведут во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября

Восточный экономический форум в следующем году состоится с 31 августа по 3 сентября. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков отметил, что проходящее во Владивостоке мероприятие стало ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений для социально-экономического развития региона.

«Уверен, что ВЭФ-2027 позволит определить новые направления партнерства, представить перспективные проекты, придать дополнительный импульс развитию Дальнего Востока и повышению качества жизни людей», — добавил он.

Особое место в программе форума отведут обсуждению реализации Стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

Ранее на Дальнем Востоке создали национальный парк «Вулканы Камчатки». Благодаря изменению правового статуса территории регион усилит охрану природы.