Песков: Путин примет участие в съезде «Деловой России» из Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг из ситуационного центра Кремля примет участие в съезде «Деловой России». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Из ситуационного центра Кремля он сегодня примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации „Деловая Россия“, одной из крупнейших бизнес-объединений нашей страны, объединяющей, действительно, лидеров экономики в самых различных отраслях», — подчеркнул Песков.

Владимир Путин выступит на форуме со вступительным словом. Представитель Кремля также добавил, что повестка мероприятия будет насыщенной — есть много конкретных предложений по развитию и «новым инвестиционным циклам».

Остальные рабочие встречи и совещания с участием главы государства публичными не будут.

Ранее Владимир Путин заявлял, что «бизнес в России должен чувствовать себя спокойно».