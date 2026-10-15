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    Путин примет участие в съезде «Деловой России»

    Песков: Путин примет участие в съезде «Деловой России» из Кремля

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин в четверг из ситуационного центра Кремля примет участие в съезде «Деловой России». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

    «Из ситуационного центра Кремля он сегодня примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации „Деловая Россия“, одной из крупнейших бизнес-объединений нашей страны, объединяющей, действительно, лидеров экономики в самых различных отраслях», — подчеркнул Песков.

    Владимир Путин выступит на форуме со вступительным словом. Представитель Кремля также добавил, что повестка мероприятия будет насыщенной — есть много конкретных предложений по развитию и «новым инвестиционным циклам».

    Остальные рабочие встречи и совещания с участием главы государства публичными не будут.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что «бизнес в России должен чувствовать себя спокойно».

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