Банкир Китайчук призвал правдиво подписывать денежные переводы

При отправке денежных переводов важно указывать их реальное назначение и избегать провокационных шуток. Об этом 360.ru заявил банкир и финансист-международник Виталий Китайчук.

Он подчеркнул, что подписи вроде «возврат долга» или «подарок» допустимы только тогда, когда соответствуют действительности, а реальную оплату услуг маскировать не следует.

«„Возврат долга“, „подарок“, „моя часть расходов“ — только когда это соответствует действительности. Реальную оплату маникюра не стоит маскировать под подарок. Избегайте провокационных шуток», — порекомендовал Китайчук.

Как избежать ограничений со стороны банка из-за денежных переводов — в материале 360.ru.