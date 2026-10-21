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    Диетолог Соломатина предупредила, что соль в икре опасна для людей с болезнями сердца и почек

    В России вырос спрос на икру минтая, сельди и трески. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о пользе продукта и ограничениях в его употреблении, передает «Вечерняя Москва».

    Соломатина пояснила, что белая икра, как красная и черная, богата белком, омега-3 жирными кислотами и витамином D. Сельдь, минтай и треску вылавливают в естественной среде. По словам врача, для защиты от холода эти рыбы накапливают дополнительные жирные кислоты.

    Главный недостаток продукта — соль. Она повышает давление и задерживает жидкость. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек следует есть такую икру с осторожностью.

    Белую икру можно запекать или есть без предварительного приготовления. Популярное сочетание с сыром, в том числе страчателлой, Соломатина назвала не лучшим вариантом для чувствительного пищеварения. В небольших количествах оно допустимо, при этом многое зависит от привычек человека.

    Ориентир для дневной порции — около 50 граммов. По словам диетолога, количество может немного меняться в зависимости от индивидуальных особенностей.

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