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    «Яндекс» не откажется от ставки на ИИ после атак на ЦОДы

    «Яндекс» заявил о продолжении работы с ИИ на фоне атак на дата-центры

    Фото: РИА «Новости»

    «Яндекс» сохранит главную стратегическую ставку на технологии искусственного интеллекта, заявил директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ компании Дмитрий Масюк. Об этом сообщил РБК.

    Масюк напомнил, что «Яндекс» уже добился значительных результатов в этом направлении.

    «Мы сохраняем планы по его развитию и намерены ускорять внедрение ИИ в продукты и сервисы для пользователей и бизнеса», — заверил он.

    По словам представителя компании, по сравнению с прошлым месяцем на 14% увеличилось число ежедневных активных пользователей приложения «Алиса AI». А на ближайшие недели запланировано масштабное обновление, которое существенно расширит его возможности.

    В октября украинские БПЛА атаковали центры обработки данных «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. После этого начались сбои в сервисах компании. «Яндекс» объявил о восстановлении доступа к городским сервисам 19 октября.

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