«Яндекс» не откажется от ставки на ИИ после атак на ЦОДы
«Яндекс» заявил о продолжении работы с ИИ на фоне атак на дата-центры
«Яндекс» сохранит главную стратегическую ставку на технологии искусственного интеллекта, заявил директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ компании Дмитрий Масюк. Об этом сообщил РБК.
Масюк напомнил, что «Яндекс» уже добился значительных результатов в этом направлении.
«Мы сохраняем планы по его развитию и намерены ускорять внедрение ИИ в продукты и сервисы для пользователей и бизнеса», — заверил он.
По словам представителя компании, по сравнению с прошлым месяцем на 14% увеличилось число ежедневных активных пользователей приложения «Алиса AI». А на ближайшие недели запланировано масштабное обновление, которое существенно расширит его возможности.
В октября украинские БПЛА атаковали центры обработки данных «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. После этого начались сбои в сервисах компании. «Яндекс» объявил о восстановлении доступа к городским сервисам 19 октября.