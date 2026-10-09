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    В Подмосковье стартует новый цикл уроков «Цифрового ликбеза»

    Фото: медиасток.рф

    С 12 октября в Московской области начинается новый цикл просветительских уроков в рамках проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Урок по теме «Польза и вред цифрового помощника» подготовили разработчики экосистемы для бизнеса СКБ Контур. Школьников познакомят с принципами ответственного применения искусственного интеллекта и расскажут, как ИИ-помощники могут быть полезны в учебе и повседневной жизни.

    В основе урока — ключевые вопросы: чем ИИ-чат отличается от человека и как сохранять критическое мышление при общении с цифровыми помощниками. Ребята научатся эффективно формулировать запросы для ИИ-помощника, сохраняя самостоятельность мышления.

    Урок предназначен для детей от 6 лет, его рекомендуется смотреть вместе с родителями и педагогами. Все ролики и материалы доступны на сайте «Цифрового ликбеза» до 10 ноября.

    Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» организован АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России и реализуется при поддержке национального проекта «Экономика данных».

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