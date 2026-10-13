В ЕАЭС выпустили новый ГОСТ на овощные пюре и пасты

Новый ГОСТ ЕАЭС на овощные пюре и пасты разработали в Армении

Новый межгосударственный стандарт на овощные пюре и пасты регламентирует требования к консервам из печеных и вареных овощей. Документ опубликовала пресс-служба Росстандарта.

Разработчиком ГОСТ 35028-2023 выступил Национальный орган по стандартизации и метрологии Республики Армения. Стандарт вступит в силу в России 1 июля 2027 года.

В документе представлены требования к консервам из баклажанов, перца, а также из перца с добавлением томатной пасты. В зависимости от сырья различаются требования к цвету продукции.

Пюре должно быть однородным, от полужидкой до более густой консистенции, допустимы отдельные частицы семян и кожицы. Паста — более плотная масса, которую можно намазать.

Продукция должна быть герметично упакована, стерилизована, пастеризована либо изготовлена способом асептического консервирования. Готовые консервы следует оберегать от прямого солнечного света.

Ранее в России вступил в силу обновленный ГОСТ на плюшки и булочки.