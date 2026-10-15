Президент России Владимир Путин указал, что одной из задач властей России является стимулирование и укрепление фондового рынка. Об этом глава государства сказал на форуме «Деловой России».

По словам российского лидера, фондовый рынок страны устойчив и надежно функционирует. Однако у государства есть амбициозные задачи по его укреплению.

«Одна из наших задач — стимулирование и укрепление нашего фондового рынка. Здесь, к сожалению, мы пока не полностью добиваемся тех задач, которые перед собой ставили, хотя он укрепляется. Он у нас, во всяком случае, устойчивый и надежно функционирует. Но, конечно, мы ставим перед собой более амбициозные задачи», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее глава государства заявлял, что власти продолжат поддерживать отечественных предпринимателей.