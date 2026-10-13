В АКОРТ указали, что социально значимые продукты подешевели в сентябре

Минимальные цены на социально значимые товары снизились на 1,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Стоимость упала в девяти из 25 категорий. Сильнее всего за год подешевели сливочное масло, рис, и свинина — на 24%, 19% и 18% соответственно.

Лидерами же снижения в сентябре стали овощи из борщевого набора: морковь за месяц подешевела на 24%, картофель — на 19%, белокочанная капуста — на 14%. Средняя наценка торговых сетей на товары была отрицательной в этом месяце и составила -0,3%.

Ранее в АКОРТ оценили перспективы возвращения Zara в Россию. По словам главы Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова, регистрация товарного знака сама по себе не свидетельствует о подготовке бренда к возврату.