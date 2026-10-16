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    Число сделок на рынке новостроек в Москве снизилось на 31% за три квартала 2026 года

    Росреестр по Москве: число сделок на рынке новостроек в Москве снизилось на 31%

    Фото: Медиасток.рф

    За три квартала 2026 года количество сделок на рынке новостроек в Москве снизилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило управление Росреестра по столице.

    Всего за январь–сентябрь 2026 года столичный Росреестр зафиксировал 58 456 договоров участия в долевом строительстве в отношении недвижимости. Число первичных сделок с квартирами сократилось на 34%, а нежилой сегмент уступил девяти месяцам прошлого года на 24%.

    В сентябре зафиксировали 7339 договоров участия в ДДУ. По сравнению с августом 2026 года число первичных сделок выросло на 35%.

    Ранее стало известно, что Петербург и Москва лидируют по числу комнат в коммуналках на продажу. В начале октября в Санкт-Петербурге продавали около тысячи комнат в коммунальных квартирах, в Москве — 595.

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