Посол Южной Кореи рассказал о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

Компании Hyundai и Kia желают вернуться на российский автомобильный рынок. Об этом рассказал посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ в интервью «Известиям» .

«Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке», — отметил дипломат.

Он добавил, что главным условием для возвращения считает урегулирование украинского конфликта. В текущих условиях южнокорейские производители опасаются санкций США.

Однако если возвращение случится, оно будет непростым, ведь компании продали свои производственные мощности, а их ниши заняли китайские бренды, прокомментировало издание.

В январе 2026 года истек срок обратного выкупа петербургских заводов Hyundai.