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    Аналитик Веселова объяснила, что проверить перед оформлением рассрочки

    Эксперт Веселова: рассрочка через банк влияет на кредитную историю

    Перед покупкой в рассрочку стоит проверить договор, график платежей и нагрузку на бюджет. Об этом предупредила эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова, сообщает RT.

    Веселова выделила три вида рассрочки. Через банк покупатель обычно оформляет целевой потребительский кредит. Переплаты может не быть, если продавец компенсирует проценты, но юридически это кредит. При рассрочке напрямую от магазина покупатель платит продавцу частями без банковского займа.

    Третий вариант — сервисы-посредники. С 1 апреля 2026 года их регулирует отдельный закон, надзор ведет Банк России. Сервис бесплатен для покупателя, срок рассрочки — до шести месяцев. Магазин не вправе менять цену в зависимости от способа оплаты.

    Эксперт посоветовала уточнить, с каким юридическим лицом заключается договор и кому поступят платежи. Важно проверить итоговую стоимость, проценты, страховку и другие услуги, сравнить цены у продавцов, изучить условия досрочного погашения и последствия просрочки.

    Банк передает сведения в бюро кредитных историй. Сервис рассрочки делает это при общей задолженности перед одним оператором свыше 50 тыс. рублей. Рассрочка от магазина обычно в историю не попадает. Веселова также призвала оценить, позволит ли бюджет платить вовремя с учетом других обязательств.

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