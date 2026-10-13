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    МВФ дал неутешительный прогноз для мировой экономики

    Главный экономист МВФ Тенрейро: запас прочности мировой экономики заканчивается

    Фото: РИА «Новости»

    Запас прочности мировой экономики близится к исчерпанию из-за долговой нагрузки, заявила главный экономист Международного валютного фонда Сильвана Тенрейро на совещании руководства МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Ее процитировал ТАСС.

    Стоимость заимствований и расходы на обслуживание госдолга растут. Это сокращает бюджетные резервы стран и может привести к вытеснению критически важных затрат. Учитывая одновременный рост цен на сырье, МВФ рассматривает вариант неблагоприятного развития событий.

    «В рамках такого сценария темпы роста экономик развитых и развивающихся стран к 2027 году окажутся на 50-60 базисных пунктов ниже по сравнению с базовым прогнозом», — отметила экономист.

    Тенрейро призвала страны с высоким уровнем задолженности ограничить затраты на меры поддержки населения и сохранять жесткую денежно-кредитную политику для контроля над инфляцией.

    Ранее в МВФ рассказали, какие факторы создают дополнительные инфляционные риски для мировой экономики.

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