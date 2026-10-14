Сегодня 17:00 Человеку нужно три-пять позиций: как формат «у дома» победит гипермаркеты? Фото: 360.ru Эксклюзив

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Поведение покупателей в России стало меняться — теперь они чаще выбирают режим «избирательной экономии». Ретейлеры вынуждены адаптироваться к новым привычкам потребителей. Как это происходит, разбирался 360.ru.

Экономия и тщательный выбор В российском продуктовом ретейле оборот растет, но число покупок сокращается. Речь идет не просто о временном снижении темпов — меняется само потребительское поведение. «Люди становятся более осторожными, больше экономят и тщательнее выбирают товары. На снижение трафика в магазинах при одновременном росте среднего чека частично влияет и развитие онлайн-торговли», — рассказал «Ведомостям» управляющий директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов. По его словам, покупатель не делит магазины по строгим академическим форматам, а идет туда, где ему нравится и где он может решить свои задачи по покупкам. Кроме того, роль играют не только товар и цена, но и впечатление от магазина и взаимодействие с брендом.

Фото: Медиасток.рф

Как ретейл адаптируется под новые привычки покупателей Ретейл зарабатывает деньги и в меньшей степени заботится о покупателях, напомнил в беседе с 360.ru независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. «О покупателях ретейл заботится ровно настолько, насколько пасечник заботится о пчелах, чтобы они приносили мед и не погибали зимой. Мы в школе учим про академика Павлова: такие же методы лежат в основе расчетной модели взаимодействия с покупателями», — добавил он. Анфиногенов обратил внимание, что более 85% потребителей — женщины, на что тоже ориентируется каждая торговая сеть.

Есть четкое понимание о существовании таких индикативных позиций, по которым женщина определяет: дорого или дешево. Касается основных историй — пельменей определенного ценового сегмента, хлеба, молочки, мясной гастрономии, — что сегодня можно увидеть в каждом малоформатном магазине у дома. Это набор продуктов, по которому определяется: «Хожу я в следующий раз в этот магазин или нет».

Товары первой цены — продукты, которые имеют минимальную цену в своей товарной группе или подгруппе — влияют на посещаемость торговой точки. Сказываются на этом и различные акции.

Фото: Медиасток.рф

Собеседник 360.ru подчеркнул, что стоимость ряда категорий товаров растет симметрично. Не бывает так, чтобы одна сеть уменьшала наценку ради конкуренции. «У нее есть свои задачи по товарообороту. <…> Сеть никогда не может позволить себе снизить целевые показатели, чтобы в конце года не достичь того, что обещает своим акционерам», — пояснил он. Поэтому в ход идут всевозможные инструменты для отработки поставленных задач, и сеть не будет работать во вред себе.

Фото: Медиасток.рф

Как формируются акции в магазинах У акций разные задачи: одни нужны для увеличения потока покупателей, другие — для избавления от товара с низким спросом. «Например, что-то плохо продается, нужно освободить складские помещения, чтобы завести что-то более реализуемое из товара. Это тоже один из инструментов», — рассказал Анфиногенов. По его словам, иногда производитель использует модель торговли In-Out: товар включают в ассортимент на ограниченный срок или до выполнения определенного условия, а потом снимают с полок.

Ничего не получилось — тоже через акцию стараются сбросить. Каждый раз нужно смотреть, что стоит за акцией, а это понимание уже профессионализма покупателя и категории. Акции на бананы — одно, акции, например, на кофе — это другое.

Как ретейлеры обновляют ассортимент без потери качества В развитии традиционного ретейла был период, когда шли эксперименты с ассортиментом — он был очень большим. «Продавали все подряд. Потом выяснилось, что не так много нужно человеку, и даже в одной категории условно три-пять позиций — максимум. Этим воспользовались, когда начали активно предлагать новый формат „Магазин у дома“. Если мы зайдем в такой магазин, там увеличенный ассортимент, всем всего хватает. А форматы гипермаркета рушатся», — отметил Анфиногенов. Сейчас ретейлеры озабочены четким учетом: какие товары продаются лучше, какие — средне, а какие — хуже. Ассортимент обновляют за счет вывода неудачных и ввода удачных позиций.

Фото: Медиасток.рф

Как меняется роль оффлайн-магазинов Все чаще потребитель приходит в оффлайн-магазин, чтобы «пощупать» товар, но покупает его там, где выгоднее. Однако онлайн еще не так близок и к 50% рынка.

Но опасность есть. Оффлайн-игроки негодуют и пытаются использовать все ресурсы, административные в том числе, чтобы онлайн заставить чувствовать себя неловко.

Традиционно сложилось так, что доход оффлайн-продаж очень высокий. «Доходность, которую сегодня продолжают удерживать оффлайн-ретейлеры, высокая, а меньшая алчность онлайн-ретейлеров позволяет им быть выгодными с точки зрения ценового предложения и ассортимента», — объяснил эксперт. Онлайн-магазины также предлагают доставку товаров, а это серьезный вызов.

Фото: Медиасток.рф

По мнению собеседника 360.ru, оффлайн при прочих равных, скорее всего, останется форматом «магазина у дома» или шоу-румом, где можно пощупать и померить товар, списать артикул и тут же сделать заказ у альтернативного продавца в интернете с меньшей ценой.