Размер средней пенсии в Москве превысил 27,3 тысячи рублей

По состоянию на 1 августа 2026 года средняя пенсия в Москве превысила 27,3 тысячи рублей. Это следует из статистики Социального фонда, данные изучило РИА «Новости» .

По сведениям Соцфонда, средняя пенсия в столице на 1 августа равнялась 27 331 рублю. По стране на ту же дату средний размер выплаты достигал 25 469 рублей.

Год назад средняя пенсия по России равнялась примерно 23 519 рублям. За год она выросла приблизительно на 1950 рублей, то есть более чем на 8%.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская заявила, что в 2027 году в России повысят пенсии. Она отметила, что страховые выплаты согласно решению, принятому в 2026 году, индексируют дважды в год. С 1 февраля 2027-го на 6,8% увеличат выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Эти показатели соответствуют прогнозу фактического уровня инфляции за 2026 год.