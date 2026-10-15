Некоторые российские пенсионеры получат в декабре две пенсии

Доцент Финуниверситета Балынин рассказал, кто получит две пенсии в декабре

Часть российских пенсионеров получат в декабре две страховые пенсии. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: а) в начале декабря — страховую пенсию за декабрь; б) в конце декабря — страховую пенсию за январь», — пояснил доцент.

Для получения второй выплаты никаких заявлений писать не нужно, ее начислят автоматически, добавил Балынин.

Новогодние каникулы на этот раз продлятся с 31 декабря по 10 января — 11 дней.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 2027 года в России возобновится практика дважды за год индексировать пенсии. Первый перерасчет проведут в феврале на основании фактической инфляции, вторую в апреле — с учетом темпов роста уровня фонда оплаты труда.