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    Некоторые российские пенсионеры получат в декабре две пенсии

    Доцент Финуниверситета Балынин рассказал, кто получит две пенсии в декабре

    Фото: РИА «Новости»

    Часть российских пенсионеров получат в декабре две страховые пенсии. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

    «При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: а) в начале декабря — страховую пенсию за декабрь; б) в конце декабря — страховую пенсию за январь», — пояснил доцент.

    Для получения второй выплаты никаких заявлений писать не нужно, ее начислят автоматически, добавил Балынин.

    Новогодние каникулы на этот раз продлятся с 31 декабря по 10 января — 11 дней.

    Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 2027 года в России возобновится практика дважды за год индексировать пенсии. Первый перерасчет проведут в феврале на основании фактической инфляции, вторую в апреле — с учетом темпов роста уровня фонда оплаты труда.

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