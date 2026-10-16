Котяков заявил, что МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей
Котяков: МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей
Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме, его слова привел ТАСС.
«В 2027 году предусмотрено увеличение МРОТ до 28 935 рублей», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал обеспечить минимальный размер оплаты труда составит 35 тысяч рублей к 2030 году. По словам главы Минфина, именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин.
Также стало известно, что размер материнского капитала на первого ребенка вырастет в России до 778,5 тысячи рублей.
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