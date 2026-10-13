ФНБ в 2026 году планируют пополнить на один триллион рублей

Силуанов: Минфин может пополнить ФНБ в 2026 году на 1 триллион рублей

Министерство финансов может в текущем году пополнить фонд национального благосостояния на один триллион рублей. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, его процитировал ТАСС .

«В этом году мы сможем и пополнить Фонд национального благосостояния, поскольку уровень цен на энергоресурсы складывается во втором полугоде выше, чем мы планировали в бюджете», — отметил министр.

По его словам, объем пополнения будет зависеть от ситуации на мировом рынке, но по прогнозам общая сумма составит около триллиона рублей.

В сентябре глава Минфина рассказал, что дефицит бюджета в России в 2026 году будет больше, чем его заложили изначально. Однаго он не превысит трех процентов от внутреннего валового продукта.