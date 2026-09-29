Жительница Забайкалья получила 24 года колонии за госизмену

Жительницу Забайкальского каря Екатерину Маловечкину приговорили к 24 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Женщина в начале 2025 года вступила в объединение «Легион „Свобода России“»*, чтобы помочь организации в деятельности, которая затрагивает интересы Украины.

По заданию куратора Маловечкина расклеивала антиправительственные листовки в Краснокаменске. Кроме того, она согласилась пройти обучение, чтобы подорвать железнодорожные рельсы в регионе и получить за это деньги.

С мая по август 2025 года женщина вместе с куратором разработала план, в который входило использование криптокошелька, закупка компонентов для создания взрывчатки и самодельного взрывного устройства (СВУ), изготовление СВУ, а также и разведка на местности — для подрыва железнодорожного полотна.

В августе преступница легализовала криптовалюту, которую получила от куратора. После этого купила в торговых точках в Забайкалье нужные компоненты для СВУ и собрала два устройства с пятью килограммами тротила.

Маловечкина 24 августа приехала на заранее согласованное место подрыва и заложила взрывное устройство между шпалами на полотне Забайкальской железной дороги. Она подорвала рельсы: разрушились две железобетонные шпалы и повредился вагон, который стоял на этом месте.

Жительницу Забайкальского края обвинили в госизмене, участии в деятельности террористической организации, диверсии и других преступлениях. На судебном заседании женщина полностью признала вину. Теперь она проведет 24 года в исправительной колонии с ограничением свободы на два года, а также выплатит штрафы в 350 тысяч рублей.

Недавно севастопольца задержали за попытку контрабанды военной техники по заданию ВСУ. Мужчина согласился организовать контрабанду на Украину через третьи страны для последующего использования противником в зоне СВО. Его заключили под стражу.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.