В Москве возбудили дело после нападения на контролера в трамвае

В Москве завели уголовное дело после нападения пассажирки на контролера в трамвае. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, сотрудница ГКУ «Организатор перевозок» выявила в салоне пассажирку, которая не оплатила проезд. Во время конфликта нарушительница нанесла контролеру телесные повреждения и скрылась с места происшествия.

«Женщина была установлена и задержана благодаря информации, полученной с камер видеонаблюдения системы „Безопасный город“. С фигуранткой проведены следственные действия, ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — рассказали в ведомстве.

Против нападавшей возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В правоохранительных органах напомнили, что это грозит ответственностью вплоть до реального лишения свободы.

В августе в столице случилось аналогичное правонарушение.