На Кубани женщину осудили на 5 лет за продажу нелегальных лекарств

В Усть-Лабинске суд приговорил 37-летнюю местную жительницу к пяти годам колонии за продажу нелегальных лекарств, из-за которых погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал жительницу станицы Воронежской виновной по статьям об участии в преступном сообществе и сбыте недоброкачественных лекарственных средств в крупном размере, организованной группой, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Участники группы продавали препараты через сеть помещений, замаскированных под аптеки, в период с 2020 по 2024 год.

«Общая сумма незаконной реализации превысила 501 миллион рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Осужденная будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

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