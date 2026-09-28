Серийного маньяка Гаськова приговорили к пожизненному сроку

В Московской области прошло заседание суда по делу обвиняемого в серии убийств и изнасилований 51-летнего Алексея Гаськова. Его приговорили к пожизненному сроку, сообщил корреспондент 360.ru.

Московский областной суд рассмотрел дело 28 сентября и назначил маньяку заключение в колонии особого режима.

Гаськова обвинили в серии убийств и изнасилований, совершенных в 2002 году в трех регионах России, в том числе в Подмосковье. В числе его жертв — 10 человек, включая двух несовершеннолетних девушек и мужчину.

Адвокат Сергей Груздев сообщал, что маньяк сможет выйти по УДО через 25 лет, если его приговорят к пожизненному заключению. Суд учтет поведение преступника за три года до подачи ходатайства.

Преступник был другом другого насильника и убийцы, прозванного «бердским маньяком». Подробно о преступлениях Гаськова читайте в нашей статье.