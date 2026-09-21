Суд Казани отправил в колонию бизнесмена за крушение самолета и гибель людей

Наказание в четыре с половиной года колонии общего режима получил организатор полета на самолете Cessna, потерпевшем крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана в 2024 году. Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, такое решение вынес Московский районный суд Казани.

В материалах дела говорится, что обвиняемый организовал туристические полеты на легкомоторном самолете в поселке Камское Устье.

В начале июля 2024 года воздушное судно потерпело крушение. Жертвами аварии стали пилот и двое пассажиров. Еще один человек, находившийся на борту, получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима, а также на три года запретил заниматься деятельностью, связанной с пассажирской авиацией.

Кроме того, с осужденного взыскали семь миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

По данным телеканала «Татарстан 24», приговор получил владелец аэроклуба «Летай с нами» Степан Смирнов. По данным следствия, предприниматель не имел разрешения на проведение коммерческих полетов, а также не проводил подготовку пилотов, что привело к крушению.

Самолет Cessna упал в районе палаточного лагеря и загорелся после удара о землю, о чем свидетельствовали кадры, оказавшиеся в распоряжении 360.ru. В аварии погибли пилот и женщина с несовершеннолетней дочерью. Единственным выжившим оказался отец погибшей девочки.