Севастопольца задержали за попытку контрабанды военной техники по заданию ВСУ

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Севастополя, который пытался по заданию украинской стороны организовать контрабандные поставки вооружения и военной техники из России. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщил ТАСС .

По версии следствия, мужчина согласился организовать контрабанду на Украину через третьи страны для последующего использования противником в зоне СВО. Севастопольца заключили под стражу.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и приготовлению к контрабанде вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сотрудники ФСБ поймали в Горловке местного жителя, который пытался подорвать машину с российскими военными. Злоумышленник связался с украинскими спецслужбами и выполнял их задания. По инструкции куратора он нашел в тайнике противотанковую мину, приемник и передатчик, после чего соорудил СВУ и установил его на дороге.