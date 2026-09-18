ФСБ пресекла диверсию на газопроводе в Кабардино-Балкарии

ФСБ: в КБР готовили диверсию на газопроводе по заданию СБУ

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который готовил диверсию на газопроводе по заданию украинских спецслужб. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщил ТАСС .

Уроженец Черниговской области прибыл в Россию в рамках гуманитарного обмена. В 2024 году он, находясь на территории Украины, связался через мессенджер с представителем СБУ. По его заданию диверсант приехал в Россию в 2025 году для осуществления теракта на объекте жизнеобеспечения региона — газопроводе, расположенном на территории Майского района КБР.

Сотрудники ФСБ поймали мужчину при попытке вытащить из тайника самодельное взрывное устройство. Против задержанного возбудили уголовные дела по статье о госизмене и незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов.

Ранее в Севастополе задержали местного жителя, который действовал по заданию украинского куратора. Он пытался организовать контрабандные поставки вооружения и военной техники из России.