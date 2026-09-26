Раскрыты три версии пожара на судне «Триумф» у побережья Камчатки

СК назвал три вероятные причины пожара на судне «Триумф» у берегов Камчатки

Следствие рассматривает три версии причины пожара на рыболовном судне «Триумф» у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следствие рассматривает три основные версии происшествия: нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа судна, техническая неисправность судового электрооборудования и нарушение правил технической эксплуатации судна», — заявили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, допросили членов экипажа и изъяли судовую документацию.

Ведомство назначило пожарно-техническую и судоводительскую экспертизы.

Пожар произошел вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Местонахождение еще четырех моряков пока неизвестно, их продолжают искать.