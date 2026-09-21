Устроившего смертельную аварию на МКАД водителя арестовали

Въехавшего в очередь из машин на МКАД водителя арестовали до 20 ноября

Московский суд арестовал водителя фургона, протаранившего очередь из машин на 104-м километре МКАД в минувшее воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что в аварии погибли мужчина и женщина, кроме того, повреждения получили восемь транспортных средств.

«Водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем марки Sollers и совершивший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, совершенном в состоянии опьянения.

В пресс-службе столичного Дептранса заявили, что фургон перед столкновением выехал на обочину внешней стороны кольцевой автодороги и врезался в машины, стоявшие в очереди на АЗС.