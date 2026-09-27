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    Подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину

    СК: подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину

    Фото: РИА «Новости»

    Подозреваемый в убийстве многодетного отца в магазине Волгограда признал вину и рассказал, что перед стрельбой предупредил мужчину о выстреле. Видео показаний опубликовал главк СК по региону в телеграм-канале.

    «Да, признаю», — ответил мужчина в ответ на вопрос о признании вины.

    По словам фигуранта, потерпевший следовал за ним, поэтому достал пистолет и предупредил о намерении выстрелить. Когда мужчина продолжил приближаться, подозреваемый открыл огонь, а затем покинул магазин.

    Пострадавший получил огнестрельные ранения и умер до приезда скорой помощи. У погибшего остались пятеро детей.

    Следствие предъявило 32-летнему задержанному обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Волгоградские полицейские задержали его практически сразу после происшествия по горячим следам.