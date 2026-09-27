СК: подозреваемый в убийстве многодетного отца в Волгограде признал вину

Подозреваемый в убийстве многодетного отца в магазине Волгограда признал вину и рассказал, что перед стрельбой предупредил мужчину о выстреле. Видео показаний опубликовал главк СК по региону в телеграм-канале .

«Да, признаю», — ответил мужчина в ответ на вопрос о признании вины.

По словам фигуранта, потерпевший следовал за ним, поэтому достал пистолет и предупредил о намерении выстрелить. Когда мужчина продолжил приближаться, подозреваемый открыл огонь, а затем покинул магазин.

Пострадавший получил огнестрельные ранения и умер до приезда скорой помощи. У погибшего остались пятеро детей.

Следствие предъявило 32-летнему задержанному обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Волгоградские полицейские задержали его практически сразу после происшествия по горячим следам.