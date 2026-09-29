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    Восемь тонн конопли уничтожили в Якутии

    МВД: в Якутии уничтожили 8 тонн дикорастущей конопли

    МВД по Республике Саха (Якутия)
    Фото: МВД по Республике Саха (Якутия)/Пресс-служба МВД

    В Якутии состоялся второй этап профилактического мероприятия «Мак-2026», в рамках которого специалисты уничтожили восемь тонн дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха.

    «Правоохранительными органами возбуждено девять уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения», — заявили правоохранители.

    Также полицейские вынесли 24 предписания по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений.

    Ранее лабораторию по выращиванию конопли накрыли в Московской области. Местного жителя 37 лет заподозрили в незаконном обороте запрещенных веществ.