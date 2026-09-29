Восемь тонн конопли уничтожили в Якутии
МВД: в Якутии уничтожили 8 тонн дикорастущей конопли
В Якутии состоялся второй этап профилактического мероприятия «Мак-2026», в рамках которого специалисты уничтожили восемь тонн дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха.
«Правоохранительными органами возбуждено девять уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков естественного происхождения», — заявили правоохранители.
Также полицейские вынесли 24 предписания по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений.
Ранее лабораторию по выращиванию конопли накрыли в Московской области. Местного жителя 37 лет заподозрили в незаконном обороте запрещенных веществ.