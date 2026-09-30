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    Нижегородца обвинили в подделке протокола для политического беженца

    Житель Нижнего Новгорода изготовил поддельный протокол для заказчика в Нью-Йорке. Тот собирался получить с его помощью статус политического беженца, пишет Pravda-nn.ru.

    Следствие предполагает, что обвиняемому предложили за деньги изготовить протокол об административном правонарушении. Мужчина создал бланк в компьютерной программе и внес в него ложные сведения о действиях, якобы направленных на дискредитацию Вооруженных сил России.

    Обвиняемый отправил документ заказчику в Нью-Йорк по почте. О подделке узнали сотрудники УФСБ России по Нижегородской области. При обыске в доме мужчины они изъяли более 150 печатей различных ведомств и комплекты поддельных документов, пишет «Время Н».

    Следственные органы СКР по Нижегородской области возбудили дело по части 1 статьи 327 УК РФ — об изготовлении в целях использования и сбыте поддельных бланков. Расследование завершено, дело направлено в суд.

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